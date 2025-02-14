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Очевидец рассказал о ситуации в хостеле Москвы, где отравились десятки человек

Очевидец Максим: в хостеле Москвы, где отравились люди, ужасные условия
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FotograFFF/Shutterstock

В московском хостеле, где отравились десятки человек, постояльцы живут в плохих условиях – в помещениях тесно, грязно и царит полная антисанитария. Об этом 360.ru рассказал очевидец произошедшего Максим.

«Едят, что попало и спят, где попало. Там грязь и антисанитария. Скорее всего, это произошло из-за бытовых условий», — считает Максим.

Он также сообщил, что видел у здания хостела как минимум восемь машин скорой помощи и один реанимационный автомобиль.

Напомним, порядка 50 человек отравились готовой едой в хостеле «Гостиница Рбк сервис» на юге Москвы, 20 человек госпитализированы в инфекционную больницу, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Отмечается, что в хостеле жили строители ЖК «Обручева, 30», которым поставляла питание компания ООО «Енидем». Накануне им на работе подали суп и курицу. Работники почувствовали себя плохо в хостеле. Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование.

Ранее московская пекарня, где отравились ртутью, оказалась невиновата.

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