Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге школьник повалил подростка на пол и избил кулаками по голове

В Колпино юноша избил подростка прямо в школе из-за слухов
close
Shutterstock

В Петербурге подросток получил травму во время драки в школе. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Колпино, в школе на проспекте Ленина. По данным источника, нападавший узнал, что 14-летний молодой человек якобы распускал про него слухи, поэтому избил его прямо в учебном учреждении.

На кадрах с места инцидента заметно, как агрессор едва не сел на лежащего на полу юношу и стал наносить удары по голове.

В результате 14-летнему школьнику понадобилась помощь медиков, у пациента диагностировали сотрясение мозга. От госпитализации семья молодого человека отказалась.

На данный момент проводится проверка, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

До этого в Петербурге подростки устроили драку в торговом центре. Юноша пришел в ТРК вместе с другом, но в какой-то момент к ним подошла компания и вскоре подросток ушел с ними.

Домой пострадавший пришел с синяками. Отец отвез юношу в больницу, где у него диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Ранее подмосковные продавцы магазина избили ногами воровку сливочного масла.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами