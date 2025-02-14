В Петербурге школьник повалил подростка на пол и избил кулаками по голове

В Петербурге подросток получил травму во время драки в школе. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Колпино, в школе на проспекте Ленина. По данным источника, нападавший узнал, что 14-летний молодой человек якобы распускал про него слухи, поэтому избил его прямо в учебном учреждении.

На кадрах с места инцидента заметно, как агрессор едва не сел на лежащего на полу юношу и стал наносить удары по голове.

В результате 14-летнему школьнику понадобилась помощь медиков, у пациента диагностировали сотрясение мозга. От госпитализации семья молодого человека отказалась.

На данный момент проводится проверка, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

До этого в Петербурге подростки устроили драку в торговом центре. Юноша пришел в ТРК вместе с другом, но в какой-то момент к ним подошла компания и вскоре подросток ушел с ними.

Домой пострадавший пришел с синяками. Отец отвез юношу в больницу, где у него диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Ранее подмосковные продавцы магазина избили ногами воровку сливочного масла.