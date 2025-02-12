Подмосковные продавцы магазина избили ногами воровку сливочного масла

В Подмосковье воровка сливочного масла не стерпела оскорблений и была избита ногами. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичные Химки».

Инцидент произошел возле одного из сетевых продуктовых магазинов, который расположен на проспекте Мельникова. Женщина украла из торговой точки 20 пачек сливочного масла, однако продавцы не дали ей уйти с неоплаченным товаром и окружили воровку на улице.

На кадрах с места происшествия видно, как продавцы ругались со злоумышленницей на повышенных тонах, используя нецензурные выражения. Воровка вытряхнула из сумки похищенное, а затем попыталась скрыться, однако не стерпела оскорбления со стороны сотрудницы магазина и остановилась, чтобы ответить. После этого работницы торговой точки догнали ее, остановили и избили ногами.

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