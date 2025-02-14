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В Казахстане опровергли работу по ратификации Римского статута МУС

Генпрокуратура Казахстана не ведет работу по ратификации Римского статута МУС
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Генеральная прокуратура Казахстана не ведёт работу по ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве.

«Генеральной прокуратурой Республики Казахстан какая-либо работа по ратификации названного международного документа не ведется», — говорится в сообщении.

Таким образом, ведомство опровергло информацию, распространяемую в сети, в которой говорилось о намерении Казахстана ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда [международный договор, учредивший этот судебный орган. — прим. ред.].

Статут устанавливает функции, структуру и юрисдикцию суда. Он был принят на конференции в Риме в 1998 году, но в силу вступил четыре года спустя. В компетенцию Международного уголовного суда входит рассмотрение дел о наиболее серьёзных преступлениях против человечности, а также военных преступлениях. Юрисдикция суда распространяется исключительно на людей, не на компании и не на государства в целом.

6 февраля президент США Дональд Трамп наложил финансовые и визовые санкции на МУС за критику и преследование американских граждан, Израиля и других союзников Вашингтона.

Ранее Шольц раскритиковал санкции Трампа против МУС.

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