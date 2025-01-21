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В Москве двоих мужчин будут судить за похищение девяти девушек

В Москве завершено расследование дела о похищении девяти девушек
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Руслан Кривобок/РИА Новости

В Москве завершили расследование дела о похищении людей и вымогательстве. Об этом сообщает управление СК РФ по городу.

По версии следствия, в период с сентября по октябрь прошлого года от действий двух жителей Подмосковья пострадали девять девушек. Их запугивали, насильно сажали в машину и требовали отдать им деньги. После того, как пленницы отдавали средства, их отпускали.

«Таким образом, фигуранты похитили более 750 тыс. рублей», – поделились в ведомстве.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело, фигуранты отказались давать показания, их заключили под стражу.

Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

О произошедшем стало известно после похищения трех девушек в октябре прошлого года. Сначала в центре Москвы мужчины удерживали в машине местную жительницу и отпустили ее после того, как она отдала им 150 тысяч рублей.

Позже подобным образом они поступили с двумя другими девушками. Тогда предполагалось, что пострадавших может быть больше.

Ранее житель Подмосковья похитил школьницу и надругался над ней.

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