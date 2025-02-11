В Грузии около 100 женщин удерживали в рабстве на ферме яйцеклеток

В Грузии раскрыли ферму яйцеклеток, где удерживали около 100 женщин из Таиланда

Китайская преступная группировка заманила в Грузию около ста женщин из Таиланда, которых использовали для получения яйцеклеток. Об этом сообщает Nation Thailand.

Как рассказали сотрудники правозащитной организации Pavena Foundation, все пострадавшие откликнулись на объявления о суррогатном материнстве, женщинам обещали официальные условия и покрытие всех расходов на документы и дорогу.

По словам одной из пострадавших, она отправилась в Грузию с 10 другими женщинами и руководителем группы. В страну они попали через Дубай и Армению, в последней они провели несколько дней. Уже в Грузии у них отняли паспорта и заставили работать на «ферме яйцеклеток».

Находясь под контролем китайской ОПГ, женщины принимали гормональные препараты и делали процедуры, которые подвергали риску их здоровье. Каждый месяц у пострадавших извлекали яйцеклетки.

«Работницы» могли освободиться, выплатив 70 тыс. бат (около 200 тыс. рублей), но у многих таких денег не было.

Одной из пострадавших удалось уехать, заплатив сумму. Позже освободиться смогли еще несколько женщин. По их словам, на «ферме яйцеклеток» еще остается много пленниц.

Ранее в Москве раскрыли схему торговли людьми.