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В петербургской школе на лицо ученику уронили ножницы

В Петербурге на лицо ученику школы в Красносельском районе упали ножницы
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Freepik.com

В Красносельском районе Санкт-Петербурга в одной из школ 8-летний ребенок получил травму от упавших на его лицо ножниц. Об этом сообщает «Мойка78».

Как стало известно изданию, инцидент произошел 11 февраля в промежутке между 15 и 17 часами. Ножницы на лицо мальчику уронил знакомый ему ученик. При этом не уточняется, случайно или намеренно.

Медики диагностировали колотую рану скуловой области с правой стороны. Состояние ребенка оценили как удовлетворительное. В деталях происшествия предстоит разобраться полиции.

До этого в Петербурге второклассник попал в больницу после того, как на него в школе упал шкаф.

Инцидент произошел в школе №322. По данным Telegram-канала 112, в учреждение привезли раскладной тир для стрельбы, в собранном состоянии напоминающий шкаф, но оставили его в коридоре и не закрепили должным образом.

На перемене в этом коридоре в догонялки играли дети. В какой-то момент девятилетний второклассник врезался в конструкцию, и она упала на него.

Ранее в Петербурге из-за гололеда пострадали более 10 человек.

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