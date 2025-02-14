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В Петербурге второклассник попал в больницу после того, как на него в школе упал шкаф

112: в Петербурге на девятилетнего мальчика рухнул шкаф
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Telegram-канал 112

Школьника госпитализировали после того, как на него упал шкаф в учебном заведении Петербурга. Об этом сообщает 112.

Инцидент произошел в школе №322. По данным Telegram-канала, в учреждение привезли раскладной тир для стрельбы, в собранном состоянии напоминающий шкаф, но оставили его в коридоре и не закрепили должным образом.

На перемене в этом коридоре в догонялки играли дети. В какой-то момент девятилетний второклассник врезался в конструкцию, и она упала на пострадавшего.

На кадрах с места инцидента видно, как другие ученики и педагоги подняли шкаф. Сам мальчик был весь в крови. Прибывшие на место медики госпитализировали второклассника с открытой черепно-мозговой травмой.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье о халатности. Прокуроры проводят проверку, которая покажет, соблюдали ли в школе требования закона по охране жизни и здоровья.

Ранее в школе Хабаровска первоклассник попал в больницу после падения с третьего этажа.

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