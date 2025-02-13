В Петербурге из-за гололеда пострадали более 10 человек

За последние два дня в больницы Петербурга обратились 12 человек, получивших различные травмы из-за гололеда. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на собственный источник.

Так, 42-летняя жительница улицы Чудновского получила закрытый перелом латеральной лодыжки. Источник уточнил, что в момент падения она была в состоянии алкогольного опьянения. Теперь врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное. 47-летняя женщина поскользнулась и получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга после падения на Пейзажной улице, ее госпитализировали.

«Серьезный случай произошел в Кудрово — 58-летняя женщина ранним утром 12 февраля не удержала равновесие на скользкой дороге и получила сложный перелом лодыжек и заднего края большеберцовой кости со смещением отломков. Ей диагностирована сочетанная травма, и состояние оценивается как средней тяжести», — добавили в сообщении.

В конце января в Выборгском районе Ленинградской области четырехлетняя девочка оказалась в реанимации, мать выронила ребенка из рук, поскользнувшись на тротуаре. Инцидент произошел в Приморске. Медики диагностировали у девочки внутримозговую гематому.

Ранее сообщалось, что трехметровый шкаф упал на мальчика в петербургской школе, ребенок попал в реанимацию.