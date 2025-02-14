Роза Сябитова рассказала, для кого День влюбленных стал «поводом для расстройства»

День святого Валентина может стать «поводом для расстройства» для некоторых россиян. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала телеведущая, сваха Роза Сябитова.

По ее словам, только любящие мужчины готовы провести этот день со своими женщинами. При этом для остальных праздник станет причиной раздражения из-за требований о подарках, считает она.

«14 февраля для мужчины — это лишний раз в красивой и приятной обстановке провести время вместе, если мужчина любящий. А для остальных это повод расстроиться, что опять будут какие-то требования по подарку, нужно идти куда-то. А он хотел посмотреть футбол или хоккей. Поэтому это всё девчачьи придумки. Ну а больше всех в этот день радуются коммерческие организации, которые делают шарики», — сказала Сябитова.

До этого Роза Сябитова говорила, что женщины не должны «покушаться на молодых ухажеров» и выходить за них замуж, так как это «нецелесообразные» союзы. Обратную ситуацию, когда мужчина старше, она назвала вполне нормальной, объяснив это способностью заводить детей.

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