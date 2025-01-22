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Роза Сябитова призвала россиянок «не покушаться» на молодых мужчин

Роза Сябитова призвала россиянок не выходить замуж за молодых мужчин
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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Женщины не должны «покушаться на молодых ухажеров» и выходить за них замуж, так как это «нецелесообразные» союзы, заявила телеведущая, сваха Роза Сябитова в беседе с Общественной Службой Новостей. Обратную ситуацию, когда мужчина старше, она назвала вполне нормальной, объяснив это способностью заводить детей.

Неравные браки, в которых мужчина старше женщины, благотворно влияют на долголетие человеческой цивилизации, заявила Сябитова. А вот при обратной ситуации, по её мнению, «система ломается», так как у женщин с возрастом снижается фертильность. Мужчины же могут заводить детей даже в 70 лет, подчеркнула сваха, назвав это подтверждением своей правоты и призвав женщин «не покушаться» на молодых людей.

«Да, несправедливо! И что тут такого? Поймите, нецелесообразно всё это, когда парень молодой, а рядом тётя, у которой на носу климакс и иные вытекающие из этого возрастные последствия», — заявила ведущая.

По мнению Сябитовой, ни одна дама в возрасте не сравнится с молодой конкуренткой, а в отношениях с мужчиной младше она начинает опекать и обеспечивать его. В итоге они получают «бесхребетного человека», который в случае необходимости не сможет обеспечить ни себя, ни свою семью, заключила сваха.

Ранее Роза Сябитова раскрыла, сколько сделала пластических операций.

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