Россиянам рассказали о новом виде мошенничества в День всех влюбленных

В День всех влюбленных в соцсетях фиксируется всплеск мошеннических атак на россиян. Часто пользователи получают личные сообщения с якобы обычными «валентинками» или анонимными признаниями в любви, под которые замаскированы вредоносные коды и ссылки, рассказали RT эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества.

Часто мошенники присылают ссылки на поддельный сайт, предлагая пользователю авторизоваться. Однако после ввода логина, пароля и присланного по СМС кода, жертва передает преступникам полный контроль над своим аккаунтом. Далее злоумышленники либо шантажируют пользователя возвратом страницы, либо рассылают от его лица фишинговые сообщения.

«В данном случае успех мошенников заключается в их умении использовать социальную инженерию — играть на наших эмоциях, желаниях и страхах», – подчеркнул руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко, призвав никому не передавать свои персональные данные и нигде их не «не светить».

Хорошим примером манипуляции он назвал «валентинку», присланную с обещанием раскрыть имя тайного поклонника. Важно все предложения и сообщения в интернете тщательно фильтровать и помнить, что за ними может скрываться ловушка, заключил он.

Напомним, также россиянам сообщали о схеме обмана на 14 февраля с фальшивыми свиданиями. Используя чужие фотографии или нейросети, преступники заставляют людей переходить по фишинговым ссылкам, чтобы забронировать место на какое-то мероприятие. Однако после перехода по ссылке «девушка» исчезает, а мужчина теряет деньги. Кроме того, в этот день появляется еще больше разных фейковых сайтов, маскирующихся под маркетплейсы, онлайн-магазины, которые заманивают жертв обещаниями больших скидок и акциями.

В Госдуме ранее призвали учредить полицию нравов из-за «срамных» товаров к 14 февраля.