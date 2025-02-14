В «Роскосмосе» произошли кадровые перестановки

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов принял ряд кадровых решений для адаптации управленческой команды к актуальным задачам отрасли. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Первый заместитель генерального директора Андрей Ельчанинов покинул пост в связи с переходом на новое место работы, а заместитель генерального директора по космическим комплексам и науке Александр Блошенко ушел в отставку по соглашению сторон.

Также произошла смена руководителей двух предприятий. Сергей Коблов завершил контракт на посту директора Центрального научно-исследовательского института машиностроения, его обязанности временно исполняет Василий Титов. В Научно-производственном объединении имени С.А. Лавочкина исполняющим обязанности генерального директора назначен Олег Кема, ранее работавший в госкорпорации более 10 лет.

Накануне президент РФ Владимир Путин освободил Юрия Борисова от должности главы «Роскосмоса». Теперь его место занял Дмитрий Баканов. У него есть опыт работы в банковской сфере, также он занимался внедрением инноваций в транспортный комплекс России. СМИ сообщают, что замена может быть связана с проблемами в строительстве НКЦ, но в Кремле отметили, что никаких претензий к работе Борисова нет. Гендиректор SR Space Олег Мансуров считает, что Баканов может заняться обеспечением связи по всей России. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что НАСА продолжит сотрудничать с «Роскосмосом» после смены руководителя.