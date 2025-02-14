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Россиян предупредили об уязвимости в системе безопасности WhatsApp

МВД РФ предупредило о проблемах в системе безопасности WhatsApp
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Shutterstock

Управление по противодействию киберпреступности МВД России предупредило о критической уязвимости в системе безопасности мессенджера WhatsApp. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, злоумышленники используют вредоносное ПО Graphite, которое автоматически устанавливается на устройства пользователей через зараженные PDF-файлы, распространяемые в групповых чатах. Для заражения не требуется никаких действий со стороны пользователя – троян устанавливается без его ведома и согласия.

До этого член Общественного совета при Минцифры России, зампред комиссии по безопасности Общественной палаты РФ Георгий Волков сообщил, что WhatsApp давно превратился в проходной двор для мошенников. Он заявил о полной неспособности мессенджера защитить пользователей.

«Огромные финансовые потери, украденные данные, вирусы – и никакой реакции со стороны владельцев! Очевидно, что пользоваться WhatsApp – фактически добровольно подставляться под удар», — сказал Волков.

Ранее МВД рассказало о фишинговой атаке от имени Ozon в WhatsApp.

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