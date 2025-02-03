WhatsApp назвали «проходным двором» для мошенников

WhatsApp давно превратился в проходной двор для мошенников. Об этом, комментируя задержание 16 малазийцев, причастных к международной мошеннической схеме с использованием мессенджера, в результате совместной операции полиции Сингапура и Малайзии, рассказал член Общественного совета при Минцифры России, зампред комиссии по безопасности Общественной палаты РФ Георгий Волков.

Он подчеркнул, что этот случай использования аферистами платформы доказывает полную неспособность мессенджера защитить пользователей.

«Огромные финансовые потери, украденные данные, вирусы – и никакой реакции со стороны владельцев! Очевидно, что пользоваться WhatsApp – фактически добровольно подставляться под удар. Лучше использовать для общения отечественные платформы, где безопасность пользователей действительно находится в приоритете», — сказал Волков.

При этом эксперт подчеркнул, что к этому российские площадки обязывает законодательство РФ.

В свою очередь, эксперт РОЦИТ, эксперт по борьбе с экстремизмом и блогер Алексей Трифонов напомнил, что WhatsApp принадлежит глобальному ИТ-гиганту Meta (признана в России экстремистской и запрещена). По его мнению, от компании такого уровня ожидаешь быстрого устранения очевидных проблем.

«Но вместо этого мы чуть ли не каждый месяц видим новый вид мошенничества, в котором WhatsApp активно применяется, но компания упорно делает вид, что ничего не происходит», — сказал он.

Как отметил Трифонов, это именно та причина, по которой отечественные платформы гораздо безопаснее, так как они просто не могут позволить себе подобное поведение из-за необходимости подчиняться законодательству РФ.

«Если нужно безопасно и удобно переписываться с семьей, друзьями или коллегами, WhatsApp – точно не лучший выбор для этого», — добавил он.