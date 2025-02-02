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МВД рассказало о фишинговой атаке от имени Ozon

МВД: мошенники организовали фишинговую атаку от имени Ozon в WhatsApp
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Depositphotos

Мошенники начали применять фишинговые атаки от имени интернет-магазина Ozon с целью получения личных данных граждан. Об этом предупредило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, пишет ТАСС.

Как сообщается, преступники предлагают пользователям получить промокод на 10 000 рублей в честь дня рождения, но для этого необходимо связаться с «личным менеджером» через WhatsApp. Если жертва поверит и выполнит указания мошенников, они получат доступ к учетной записи и конфиденциальной информации.

В пресс-службе Ozon отметили, что подозрительный сайт уже заблокирован.

«Фишинговый сайт был оперативно заблокирован хостинг-провайдером — мы ведем постоянную работу по поиску и блокировке сайтов, которые мимикрируют под официальные ресурсы Ozon», — говорится в заявлении компании.

Также сегодня сообщалось, что один из популярных способов электронного мошенничества — рассылка поддельных квитанций на оплату коммунальных услуг. Ее суть заключается в том, чтобы подменить настоящую квитанцию на поддельную в почтовом ящике. На первый взгляд, такие счета ничем не отличаются от настоящих: логотипы компаний, реквизиты и QR-код для оплаты.

Ранее российская студентка перевела аферистам 3,8 млн рублей со счетов родителей.

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