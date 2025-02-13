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В СБУ объяснили введение санкций против Порошенко угрозой нацбезопасности

СБУ: санкции против Петра Порошенко обусловлены угрозой нацбезопасности
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Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

Санкции, введенные против бывшего президента Украины Петра Порошенко и ряда других политиков и предпринимателей, обусловлены угрозой национальной безопасности. Об этом Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в своем Telegram-канале.

«Предложения <...> были вынесены на рассмотрение СНБО с учетом имеющихся угроз государственной безопасности, территориальной целостности и суверенитету Украины, а также создания препятствий для устойчивого экономического развития со стороны указанных лиц», — указано в сообщении.

По данным СБУ, Порошенко и экс-лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук фигурируют в уголовных делах о госизмене, а олигарх Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) обвиняется в отмывании денег.

13 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных санкций против Порошенко. Также санкции введены против бывшего лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и олигарха Игоря Коломойского. Кроме того, в список попали предприниматель Константин Жеваго и экс-совладелец «Приватбанка» Геннадий Боголюбов.

Ранее в Раде произошла потасовка на фоне введения санкций против Порошенко.

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