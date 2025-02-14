В Орловской области двое влюбленных избили друг друга одним молотком

В Орловской области возбудили уголовное дело после драки влюбленной пары. Об этом сообщает Life со ссылкой на SНОТ.

Инцидент произошел в селе Заречье, в доме на улице Музалева. Между 31-летней женщиной и ее 33-летним возлюбленным произошел конфликт. В какой-то момент один из участников ссоры схватился за молоток, которым позже, по данным Telegram-канала, они били друг друга по очереди.

Позже их обнаружили на диване, но спасти не смогли, так как оба потеряли слишком много крови. Рядом с ними лежал молоток. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого в Новосибирской области 36-летнего мужчину обвинили в избиении 73-летней матери молотком. У женщины диагностировали несколько заболеваний, и сын присматривал за ней.

В какой-то момент это ему надоело, и мужчина «избавил ее от страданий». Пенсионерка не смогла сопротивляться, ее не спасли.

Ранее в Стерлитамаке женщина отбилась от незнакомца, напавшего на нее с молотком.