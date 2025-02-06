Россиянин забил пожилую мать молотком, чтобы «избавить ее от страданий»

В Черепаново сын расправился с больной матерью, когда ему надоело ухаживать за ней. Об этом сообщает СУ СК России по Новосибирской области.

По версии следствия, 36-летний мужчина жил в одной квартире со своей 73-летней матерью, которая страдала от ряда заболеваний. Сын устал ухаживать за женщиной и решил «избавить ее от страданий».

Утром 4 февраля он несколько раз ударил женщину молотком по голове. В силу возраста пенсионерка не смогла оказать ему сопротивление и получила несовместимые с жизнью травмы.

Совершив преступление, нападавший позвонил своему брату и рассказал о случившемся, а после заявил на себя в полицию. Подозреваемого задержали и уже предъявили ему обвинение.

Ранее страдающий шизофренией петербуржец расправился с отцом при помощи пассатижей.