«Орала, как ненормальная»: россиянка отбилась от напавшего с молотком незнакомца

В Стерлитамаке женщина отбилась от незнакомца, напавшего на нее с молотком

В Стерлитамаке неизвестный напал на прохожую с молотком и избил ее по голове и рукам. Об этом потерпевшая рассказала в беседе с Telegram-каналом «Короче, Стерлитамак».

Все произошло рядом с ДК «Сода». По словам женщины, чтобы не возвращаться домой по темным дворам, она решила пройти около ДК, где ее стал преследовать незнакомец.

«Он стоял, как будто кого-то ждал. Потом за мной тихонько пошел. Ближе к третьему дому он начал меня по голове бить молотком. Я как заорала. Начала орать, как ненормальная. Он, видать, испугался. Там еще люди были, но никто не подошел. Сильно бил, конечно. Хотя маленький был, слесарный», — поделилась потерпевшая.

Встретив отпор, мужчина скрылся. Нападавший был одет в коричневую куртку, черные брюки и черную шапку.

В пресс-службе городской полиции отметили, что приняли заявление от местной жительницы и проводят проверку по факту случившегося.

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