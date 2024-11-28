Кинолог рассказал, как выстроить доверительные отношения с собакой

Хозяин должен быть вожаком для собаки, чтобы между ними складывались доверительные отношения. Об этом рассказал кинолог, создатель приюта списанных служебных собак «Гвардия» Сергей Фокин, передает Pravda.Ru.

Помимо этого, эксперт советует не наказывать питомца за плохое поведение, а объяснять, как нельзя делать, чтобы не нарушить доверие. По его словам, для этого нужно пройти курс дрессировки и обучить собаку командам.

«Вы пошли отдыхать и он пошел. Встали, пошли с ним гулять. Погуляли. Перед этим обязательно выполнять команды «сидеть», взяли его на поводок, пристегнули, взяли ошейник, пошли с ним гулять. И ни в коем случае не наказывать. Он потянул. Все нужно объяснить. Потянул, дернул. Не наказывать никогда. Потому что он затаит обязательно когда-нибудь обиду», — добавил Фокин.

Кинолог добавил, что доверие между питомцем и хозяином должно выстраиваться и дома.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев до этого говорил, что далеко не все игры полезны для психологического здоровья собак, особенно чрезмерно активных. Так, например, гиперактивным собакам не подойдут игры, которые сопровождаются высокой эмоциональной составляющей: игра в мяч, при которой питомец излишне перевозбуждается.

Ранее кинолог рассказал, что собаки на самом деле видят в зеркале.