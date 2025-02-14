Даванков предложил сократить госаппарат в РФ по примеру департамента Маска

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил устроить в России сокращения государственного аппарата по примеру США. Соответствующую публикацию он разместил в своем Telegram-канале.

На фоне начала переговоров о возможном урегулировании на Украине Даванков призвал Россию и США налаживать горизонтальные связи, чтобы не допустить новой холодной войны. В числе сфер, в которых могут быть построены такие связи, он упомянул миграционную политику и внедрение искусственного интеллекта в государственном управлении.

Он напомнил, что департамент эффективности правительства США DOGE под руководством Илона Маска только за месяц добился отставки 20 тыс. чиновников, и призвал создать подобную структуру в России.

«По моим оценкам, треть чиновников в России можно заменить на искусственный интеллект. Думаю, США будут действовать похожим образом. Поэтому обмен опытом с министерством Маска может быть полезен», — заявил он.

Также Даванков призвал использовать опыт США по борьбе с нелегальной миграцией и к ней армию по окончании СВО.

До этого Даванков сообщил о подготовке обращения в Роскомнадзор из-за запрета Discord.

Ранее Даванков предложил разрешить детям самим менять имя для защиты от буллинга.