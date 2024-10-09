Владислав Даванков потребовал пересмотреть решение о блокировке Discord

Вице-спикер Государственной думы, депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков сообщил, что готовит обращение к Роскомнадзору с требованием пересмотреть решение о блокировке мессенджера Discord. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале политика.

По данным Mediascope, мессенджер Discord в России используют от 25 до 40 млн человек, эта платформа полезна для студентов и репетиторов в онлайн-школах, написал Даванков.

По его словам, по функционалу этот мессенджер не способен заменить ни Яндекс.телемост, ни VK Мессенджер, ни какой-либо другой российский продукт.

Политик призвал «уметь работать» с интернетом, «а не запрещать все подряд». Даванков подчеркнул, что без конкуренции в России никогда не появится своих стоящих аналогов, РФ станет «страной победившего VPN».

8 октября Роскомнадзор ограничил доступ к Discord из-за нарушения требований российского законодательства. Мессенджер не удалил противоправный контент и проигнорировал наложенный из-за этого штраф.

Ранее Discord назвали инструментом информационной войны против России.