Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Владислав Даванков потребовал пересмотреть решение о блокировке Discord

Даванков сообщил о подготовке обращения в Роскомнадзор из-за запрета Discord

close
Кирилл Зыков/РИА Новости

Вице-спикер Государственной думы, депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков сообщил, что готовит обращение к Роскомнадзору с требованием пересмотреть решение о блокировке мессенджера Discord. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале политика.

По данным Mediascope, мессенджер Discord в России используют от 25 до 40 млн человек, эта платформа полезна для студентов и репетиторов в онлайн-школах, написал Даванков.

По его словам, по функционалу этот мессенджер не способен заменить ни Яндекс.телемост, ни VK Мессенджер, ни какой-либо другой российский продукт.

Политик призвал «уметь работать» с интернетом, «а не запрещать все подряд». Даванков подчеркнул, что без конкуренции в России никогда не появится своих стоящих аналогов, РФ станет «страной победившего VPN».

8 октября Роскомнадзор ограничил доступ к Discord из-за нарушения требований российского законодательства. Мессенджер не удалил противоправный контент и проигнорировал наложенный из-за этого штраф.

Ранее Discord назвали инструментом информационной войны против России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами