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В ЯНАО прокуратура проверит инцидент с выкатившимся за посадочную полосу самолетом

Прокуратура начала проверку инцидента с самолетом в аэропорту Утренний
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Уральская транспортная прокуратура

Транспортная прокуратура начала проверку после выкатывания самолета за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта «Утренний» в ЯНАО. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, утром 11 февраля воздушное судно Ан-24 авиакомпании АК «ЮТэйр» при выполнении коммерческого рейса по маршруту Сабетта — Утренний после посадки на аэродром назначения выкатился за пределы ВПП около 10 метров по осевой линии.

На борту находились четыре члена экипажа и 19 пассажиров. В инциденте никто не пострадал.

Уральская транспортная прокуратура после случившегося начала проверку.

В конце января в Хабаровском крае самолет не смог взлететь, выкатился за пределы ВПП и заехал в кусты. Как сообщает РЕН ТВ, разогнавшись по ВПП, самолет прервал взлет и начал тормозить, но все равно выкатился за пределы полосы и проехал лишние 30 метров, прежде чем остановился. На борту находились 20 пассажиров и три члена экипажа, никто не пострадал.

Ранее появилось видео, на котором в аэропорту Лос-Анджелеса чуть не столкнулись самолеты.

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