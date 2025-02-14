ЕК обсуждает с Украиной последствия прекращения транзита газа из РФ

Представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен заявила, что ЕС ведет переговоры с Украиной, Венгрией и Словакией относительно последствий прекращения транзита российского газа. Об этом сообщает РИА Новости.

Итконен на брифинге в Брюсселе отметила, что контакты с Киевом затрагивают не только газовую инфраструктуру, но и энергетический сектор в целом.

Она заверила, что ЕК информирует общественность о планах проведения специального совещания с участием Украины, Венгрии, Словакии и представителей Еврокомиссии для обсуждения сложившейся ситуации.

«Мы находимся в контакте с нашими партнерами на Украине, не только по газовой инфраструктуре, но и в целом по энергетическому сектору. <...> Но в контексте вашего вопроса об обеспокоенности в связи с окончанием соглашения о транзите, то да, мы обсуждаем это со всеми сторонами», — сообщила она.

На прошлой неделе на Украине допустили возможность транзита азербайджанского газа в Европу. Спикер министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в ходе брифинга подчеркнул, что речь идет именно об азербайджанском газе, исключая любые варианты транспортировки под видом азербайджанского топлива из иных источников.

Ранее в Словакии заявили, что Украине скоро не хватит газа для своих нужд.