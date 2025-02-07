На Украине заявили о возможности отправки в Европу азербайджанского газа

На Украине допустили возможность транзита азербайджанского газа в Европу. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в ходе брифинга, его слова приводит «Интерфакс-Украина».

«Продолжается работа над возможностью транспортировки азербайджанского газа, как говорил президент», — заявил Тихий.

Он подчеркнул, что речь идет именно об азербайджанском газе, исключая любые варианты транспортировки под видом азербайджанского топлива из иных источников.

Отмечается, что транзит российского газа через украинскую территорию прекратился с начала года в связи с истечением пятилетнего контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом», продление которого украинской стороной не последовало.

На этой неделе цена газа в Европе в ходе биржевых торгов превышала $550 за 1 тыс. кубометров. Такого показателя цена на голубое топливо достигла впервые с 15 ноября 2023 года. Если смотреть динамику за 29 января, то стоимость за день выросла на 6%.

Ранее в Словакии заявили, что Украине скоро не хватит газа для своих нужд.