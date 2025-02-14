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Стало известно о состоянии ребенка, которого мать едва не продала за $1000 в Москве

В Москве мать, которая продавала ребенка за $1000, стала фигуранткой дела
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Freepik.com

Уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская поделилась подробностями о ситуации с младенцем, которого мать хотела продать за $1000. Ее слова приводит ТАСС.

На данный момент новорожденный находится в больнице, но его жизни ничего не угрожает. После того, как ребенку окажут всю необходимую помощь, его направят в дом малютки.

В отношении матери тем временем возбудили уголовное дело по статье о торговле людьми.

По версии прокуратуры, 21-летняя девушка планировала продать своего младенца, за него она просила у покупателей тысячу долларов.

В качестве покупателей выступили сотрудники полиции. Продавца задержали после того, как сделка была заключена.

До этого в Оренбурге поймали мужчину, который хотел продать ребенка за 1,5 миллиона рублей. В отношении злоумышленника возбудили дело по статье о торговле несовершеннолетним.

Ранее в девяти регионах России начали проверки по делу о продаже детей за рубеж.

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