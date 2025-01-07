В России начали проверки по факту продажи детей за границу

В девяти регионах России начали проверки по делу о продаже детей за рубеж

В девяти регионах России начали проверки, связанные с незаконным вывозом детей за рубеж в период с 1993 по 2000 годы. Об этом сообщает издание kp.ru.

Особое внимание в ходе расследование уделили международному агентству «Аркобалено», которое в указанный период занималось устройством детей из России в иностранные семьи. Делами в РФ занималась Надежда Фратти, имеющая гражданство России и Италии — она, по одной из версий, была организатором преступной схемы по продаже детей. За каждого ребенка она, предположительно, получала выплату в размере $2,5 тыс. Кроме того, в соучастии в передаче детей подозревают сотрудников детских домов и представителей органов образования.

«Пока предварительно речь идет о 1260 воспитанниках детских домов. Но так как действовала Фратти и ее команда в нескольких регионах, говорить точно пока рано», — говорится в публикации.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проведенных проверок в связи с уголовным делом Надежды Фратти.

До этого Госдума приняла законы о запрете «пропаганды чайлдфри» и усыновления российских детей гражданами государств, где разрешена смена пола. Они, в числе прочего, ограничивают распространение «деструктивного контента» в интернете, СМИ, кино и рекламе, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме объяснили, лишатся ли права на усыновление в РФ живущие в ЕС россияне.