В Оренбурге поймали мужчину, пытавшегося продать годовалого ребенка за 1,5 млн

В Оренбурге мужчина пытался продать ребенка и был пойман с поличным, сообщили в СКР.

По данным ведомства, 6 декабря 21-летний юноша предпринял попытку продажи младенца, родившегося в 2023 году. Он потребовал за него 1,5 млн рублей, но закрыть сделку в итоге не смог.

«Противоправные действия подозреваемого были пресечены сотрудниками правоохранительных органов», — говорится в заявлении Следкома.



Злоумышленника задержали, в ближайшее время суд, как ожидается, отправит его под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье о торговле несовершеннолетним, находящимся в беспомощном состоянии.

Ребенок сейчас находится в специализированном медучреждении, его здоровью и жизни ничего не угрожает. Кем ему приходится «продавец», не уточняется.

Ранее отец продал годовалого сына за $800 ради азартных игр.