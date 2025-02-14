Названа сумма, за которую девушка планировала продать новорожденного в Москве

В Москве правоохранители устанавливают обстоятельства продажи 21-летней девушкой своего двухнедельного ребенка. Дело по статье «Торговля людьми» УК РФ находится на контроле у прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ведомства.

По предварительной информации, женщина 2004 года рождения продала свою дочь, родившуюся 2 февраля, в одной из квартир на 3-й Парковой улице. За ребенка мать просила одну тысячу долларов. В качестве покупателей выступили сотрудники полиции. Продавца задержали во время осуществления сделки.

В декабре в Оренбурге мужчина пытался продать ребенка и был пойман с поличным.

По данным Следственного комитета, 6 декабря 21-летний юноша предпринял попытку продажи младенца, родившегося в 2023 году. Он потребовал за него 1,5 млн рублей, но закрыть сделку в итоге не смог.

Ранее в Ингушетии вынесли приговор молодой матери, продавшей младенца за 100 тыс. рублей.