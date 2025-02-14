Врач раскрыла, вредно ли мыть голову каждый день

Слишком частое мытье головы провоцирует выработку кожного сала, из-за чего волосы быстрее становятся жирными. Однако не всегда можно обойтись без ежедневного очищения локонов. Об этом в беседе с «Ридусом» сообщила дерматолог Татьяна Егорова.

«Выработка кожного сала действительно может увеличиваться при ежедневном мытье головы, но в некоторых случаях делать это необходимо. Например, в крупных городах, таких как Москва, где люди часто делают сложные прически и укладки», — объяснила специалист.

При этом, по ее словам, даже если волосы склонны к жирности, их стоит мыть не чаще чем через день. А при нормальном состоянии достаточно проводить процедуру раз в три дня.

Врач-терапевт, дерматовенеролог, врач превентивной медицины клиники «Будь Здоров» на Сретенке Мария Кызымко до этого предупреждала, что слишком частое мытье головы, маски с агрессивными ингредиентами, неправильная сушка полотенцем, тугие прически, регулярное использование сухого шампуня, горячая укладка и отказ от стрижки ухудшают состояние волос, вопреки распространенным мифам.

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