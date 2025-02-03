Врач перечислила распространенные причины выпадения волос

Если волосы стали тусклыми, истонченными или начали заметно выпадать, это может быть связано с дефицитом витаминов, гормональными изменениями, нарушением кровообращения в волосяных фолликулах, а также острым или хроническим стрессом. Об этом в интервью РИАМО сообщила нутрициолог Ирина Селиванова.

«Здоровье волос во многом зависит от правильного питания. Для их роста и предотвращения выпадения необходимы витамины группы В, такие как В5 (пантотеновая кислота) — помогает насытить корни кислородом; В7 (биотин) и В12 (цианкобаламин) — предотвращают выпадение; В10 (парааминобензойная кислота) — борется с появлением седины», — сказала специалист.

Кроме того, по ее словам, важны витамины-антиоксиданты А, С, Е, а также минералы — железо, кремний и цинк.

Врач-терапевт, дерматовенеролог, врач превентивной медицины клиники «Будь Здоров» на Сретенке Мария Кызымко до этого говорила, что выпадение от 50 до 100 волос в сутки считается физиологической нормой. Но если наблюдаются большие потери, самое время обратиться к врачу и узнать о возможных причинах. Среди них, по ее словам, могут быть диабет, болезни щитовидной железы, синдром поликистозных яичников, волчанка.

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