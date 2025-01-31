Врач объяснил, почему мыть голову каждый день вредно

Интенсивный массаж кожи головы, неправильная борьба с выпадением, ежедневное мытье головы, маски с агрессивными ингредиентами, неправильная сушка полотенцем, тугие прически, частое использование сухого шампуня, слишком горячая укладка и отказ от стрижки ухудшают состояние волос, вопреки распространенным мифам, рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт, дерматовенеролог, врач превентивной медицины клиники «Будь Здоров» на Сретенке Мария Кызымко.

«Мнение о том, что ежедневное мытье головы способствует здоровью волос, является ошибочным. Частое очищение лишает волосы натуральных увлажняющих компонентов, делая их сухими и склонными к ломкости. Кроме того, агрессивные шампуни могут раздражать кожу головы. Мыть голову следует по мере необходимости, обычно достаточно 2–3 раз в неделю. Для жирных волос можно использовать мягкие шампуни без сульфатов», – рассказала доктор.

Маски с луком, чесноком, горчицей или перцем могут обещать быстрый рост волос за счет стимуляции кровообращения. Однако такие маски часто вызывают раздражение кожи головы, аллергические реакции и даже ожоги. Самостоятельное применение сильнодействующих средств против выпадения волос, вроде миноксидила, может привести к усилению выпадения.

«Считается, что массирование кожи головы поможет улучшить кровообращение и ускорить рост волос. Однако слишком интенсивное расчесывание может повредить корни волос и вызвать микротравмы кожи, что приведет к воспалению и усиленному выпадению. Легкий массаж кончиками пальцев во время мытья головы или использования специальных щеток для массажа кожи головы будет полезнее. Но с последними тоже нужно быть аккуратнее», – рассказала доктор.

Отказ от стрижки секущихся концов ослабляет структуру волоса, делает его ломким и приводит к дальнейшему расслаиванию. Слишком тугие прически тоже вредны: постоянное натяжение волос приводит к их ломкости и повреждению фолликулов.

«Еще одна ошибка – неправильная сушка полотенцем. Слишком энергичное трение волос полотенцем после мытья может привести к ломкости и повреждению кутикулы волос. А регулярное воздействие высоких температур может привести к повреждению структуры волос, их сухости и ломкости. Кроме того, частое использование сухого шампуня может привести к накоплению продукта на коже головы, что вызывает зуд, шелушение и ухудшение состояния волос», – рассказала доктор.

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