«Со своими странностями»: в Екатеринбурге медик надругался над 12-летним ребенком

Медика из Екатеринбурга обвиняют в изнасиловании 12-летнего ребенка. Об этом сообщает Е1.

По данным издания, 33-летний мужчина работал в больнице и увлекался кришнаизмом. В местном обществе он был духовным наставником.

В какой-то момент он стал переписываться с 12-летней дочерью прихожан. Он отвез ребенка за город, где провел обряд «бракосочетания» и изнасиловал. Как рассказал источник, пострадавшая якобы пошла на это добровольно.

В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Известно, что фигурант был заведующим патологоанатомическим отделением детской больницы, занимался научной деятельностью и считался хорошим врачом.

«Специалист он хороший, очень опытный, но со своими странностями», – поделился коллега обвиняемого.

Мужчина был женат.

Ранее в Нижегородской области школьница обвинила знакомых в изнасилованиях.