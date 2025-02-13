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Зеленский допустил снятие санкций с Порошенко при одном условии

Зеленский: санкции с Порошенко могут cнять, если он отдаст миллиарды в бюджет
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Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что санкции с бывшего главы государства Петра Порошенко и других лиц могут снять, если они покроют дефицит украинского бюджета. Соответствующее заявление украинского лидера приводит ТАСС.

По его словам, попавшие под рестрикции могут вернуть «миллиарды» в бюджет страны. Политик отметил, что эти средства направят в вооруженные силы. В этом случае ограничения отменят, заверил он.

«Я просто удивлен, что раньше финмониторинг ничего нам не показывал. Я этого не видел, а как было до меня, сложно сказать. Сейчас Служба безопасности и финмониторинг показывают, что речь идет о миллиардах. Люди создают фонды на поддержку военных, получают деньги, а потом эти деньги отдают своим, участникам своей партии», — сказал украинский лидер.

13 февраля Зеленский подписал указ о введении бессрочных санкций против Порошенко. Также санкции введены против экс-лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и олигарха Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов). Кроме того, в список рестрикций внесены предприниматель Константин Жеваго и бывший совладелец «Приватбанка» Геннадий Боголюбов.

Ранее в Раде произошла потасовка на фоне введения санкций против Порошенко.

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