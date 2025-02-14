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В российском городе остановка сложилась пополам и придавила мужчину

В Омске остановка сложилась пополам и придавила мужчину

В Омске остановка общественного транспорта сложилась пополам и придавила мужчину. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Предварительно, все случилось на площади Серова. Когда мужчина стоял на остановке, у нее обвалился навес и конструкция сложилась пополам, прижав его. Пострадавший самостоятельно смог выбраться, он не получил серьезных травм.

Надзорное ведомство организовало проверку соблюдения требований законодательства в деятельности органов местного самоуправления. Прокуратура даст оценку соблюдению ответственными лицами законодательства в части надлежащего содержания и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Жесть Омск».

До этого бетонная плита упала на строителя в Ленинградской области, мужчина попал в реанимацию. Врачи диагностировали у него тяжелое переохлаждение, закрытую травму груди, закрытый перелом ребер, пневмоторакс, открытый оскольчатый перелом обеих голеней и закрытый перелом костей ног со смещением отломков.

Ранее грузчик попал под пресс в кузове мусоровоза.

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