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В Дагестане на церемонии подняли перевернутые флаги РФ и республики

В Дагестане на школьной церемонии подняли перевернутые флаги РФ и республики

В Дагестане на школьной церемонии в сельской школе подняли перевернутые флаги РФ и республики. Об этом пишет Telegram-канал «Подъем».

Перевернутые флаги были подняты на церемонии открытия бюста героя России, участника СВО Магомедали Магомеджанова, имя которого было присвоено школе в селе Луткун Ахтынского района Дагестана.

«Мы в самом конце только, к сожалению, заметили. В процессе мероприятия это было исправлено. Не в самом начале, но было исправлено», — прокомментировали эту ситуацию в администрации района.

Подчеркивается, что директор школы получил выговор. Инцидент связали с холодной погодой и тем, что флагшток перед церемонией покрасили.

До этого в Нижнем Тагиле ветер разорвал российский флаг стоимостью 30 млн рублей. Полотнище флага зацепилось за электронный индикатор ветра, расположенный на вершине флагштока. Отмечается, что не его место установили новое --€ по гарантии.

Ранее вице-губернатор Липецкой области оправдался за фотошоп перевернутого флага РФ на столе.

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