Вице-губернатор Липецкой области оправдался за фотошоп перевернутого флага РФ на столе

Вице-губернатор Липецкой области Илья Карлин выложил фотографию со стоящим на столе перевернутым флагом РФ, а после внимания пользователей отредактировал ее, вырезав триколор. В беседе с «Газетой.Ru» он объяснил, что не знает, почему флаг был перевернут, а кадр с ним решили исправить помощники без согласования.

«Сейчас маленький флаг на месте. Почему был перевернут, не знаю. А что касается редактирования фото — помощники решили исправить, не согласовав. А я не вижу никакого смысла. Как и какой-то сенсации в целом в этой истории. Если кто-то сомневается в моей позиции или ищет какое-то второе дно, приглашаю в очередную поездку в зону СВО с гуманитаркой», — сказал он.

До этого Карлин опубликовал на своей странице в соцсетях фотографии и видео со встречи с кандидатом на должность главы Лев-Толстовского района Константином Шабановым. Внимание СМИ и подписчиков привлек к себе небольшой флаг России, стоящий на столе чиновника — он был перевернут.

После этого издание «Подъем» попыталось связаться с вице-губернатором, чтобы уточнить, почему триколор оказался на столе в таком виде, однако Карлин не ответил на вопросы журналистов, а фотографию заменил: на новом кадре флаг вырезан. При этом видео со встречи было удалено совсем.

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