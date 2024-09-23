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В российском городе ветер разорвал флаг РФ за десятки миллионов рублей

В Нижнем Тагиле ветер разорвал российский флаг стоимостью 30 млн рублей

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Тагил/VK

В Нижнем Тагиле ветер испортил 50-метровый флагшток с триколором, на который власти города потратили десятки миллионов рублей. О происшествии сообщили на странице МУП «Тагилдорстрой» в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с неблагоприятными погодными явлениями, при порывах ветра выше 17 метров в секунду, полотнище флага зацепилось за электронный индикатор ветра, расположенный на вершине флагштока», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полотнище снимут и установят на его место новое — по гарантии.

Как пишет портал «Накануне.Ru», на установку флагштока с триколором было потрачено порядка 30 млн рублей.

В июле сообщалось о случае в Грузии, где в сельском храме Святой Девы Марии повесили флаг России с двуглавым орлом. Сбоку к триколору был прикреплен маленький флаг Грузии.

Ранее стало известно об инциденте в Ленобласти, где местный житель похитил флаг России и попал под статью.

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