В аэропорту Большое Савино в Перми самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, воздушная гавань временно закрыта. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Сегодня в 14:30 (12:30 мск) самолет государственной авиации выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы», — говорится в сообщении.

В пресс-службе аэропорта уточнили, что на запасные аэродромы отправлены два рейса: один борт был направлен в Екатеринбург, другой в — Ижевск.

До этого транспортная прокуратура начала проверку после выкатывания самолета за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта «Утренний» в ЯНАО.

В конце января в Хабаровском крае самолет не смог взлететь, выкатился за пределы ВПП и заехал в кусты. Как сообщает РЕН ТВ, разогнавшись по ВПП, самолет прервал взлет и начал тормозить, но все равно выкатился за пределы полосы и проехал лишние 30 метров, прежде чем остановился. На борту находились 20 пассажиров и три члена экипажа, никто не пострадал.

Ранее появилось видео, на котором в аэропорту Лос-Анджелеса чуть не столкнулись самолеты.