Россиянам объяснили, на что обратить внимание перед покупкой дачи

Перед покупкой дачи в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ) стоит оценить подъездные дороги. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказал лидер общественного движения «Народный сад» Федор Мезенцев.

Помимо этого, он рекомендует узнать, какой объем электроэнергии можно подключить к участку, а также посетить садоводческое товарищество, познакомиться с председателем и будущими соседями. По словам Мезенцева, важно учесть и близость СНТ к мусорным полигонам, потому что при ближайшем расположении запах мусора может доходить до участков.

«Покупателям также стоит изучить генеральный план застройки местности. Цены на земельные участки могут быть ниже рыночных из-за наличия юридических проблем или возможности их изъятия под коммерческое строительство», — добавили в сообщении.

Юрист, руководитель «Центра оформления недвижимости Кайрос+» Ирина Нигматуллина до этого рассказала «Газете.Ru», что владельцы земельных участков, на которых не проведено межевание и границы не прочерчены на кадастровых картах, с 1 марта не смогут их продать, подарить, оставить в наследство. Это касается и возведенных на этих участках строений.

Ранее сообщалось, что в России начнут изымать неосвоенные земельные участки.