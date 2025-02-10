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Россиянам объяснили, на что обратить внимание перед покупкой дачи

Специалист Мезенцев: перед покупкой дачи нужно оценить подъездные дороги
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Studio MDF/Shutterstock/FOTODOM

Перед покупкой дачи в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ) стоит оценить подъездные дороги. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказал лидер общественного движения «Народный сад» Федор Мезенцев.

Помимо этого, он рекомендует узнать, какой объем электроэнергии можно подключить к участку, а также посетить садоводческое товарищество, познакомиться с председателем и будущими соседями. По словам Мезенцева, важно учесть и близость СНТ к мусорным полигонам, потому что при ближайшем расположении запах мусора может доходить до участков.

«Покупателям также стоит изучить генеральный план застройки местности. Цены на земельные участки могут быть ниже рыночных из-за наличия юридических проблем или возможности их изъятия под коммерческое строительство», — добавили в сообщении.

Юрист, руководитель «Центра оформления недвижимости Кайрос+» Ирина Нигматуллина до этого рассказала «Газете.Ru», что владельцы земельных участков, на которых не проведено межевание и границы не прочерчены на кадастровых картах, с 1 марта не смогут их продать, подарить, оставить в наследство. Это касается и возведенных на этих участках строений.

Ранее сообщалось, что в России начнут изымать неосвоенные земельные участки.

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