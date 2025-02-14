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Женщина отсудила €20 тысяч после того, как в магазине отодвинули штору ее примерочной

Metro: ирландка отсудила €20 тысяч за отодвинутую штору в ее примерочной
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TikTok

Женщина отсудила €20 тысяч после того, как сотрудники магазина отодвинули штору в примерочной, когда она переодевалась, пишет Metro.

Инцидент произошел в крупнейшем магазине Zara в Дублине. Кристал Джойс, известная своими видео в TikTok, где она примеряет наряды, заявила, что сотрудники магазина и охранники вторглись в ее личное пространство, когда она переодевалась. По ее словам, охранник отодвинул занавеску в примерочной, пока она была частично одета, а затем продавцы начали допрашивать ее, намекая на возможную кражу.

«Я была шокирована и расстроена. Меня допрашивали при других покупателях, что было унизительно», — рассказала она.

Судья Родерик Магуайр, рассматривавший дело, отметил, что показания Кристал были «честными и прямыми». Он также обратил внимание на «вопиющие несоответствия» в записке об инциденте, составленной сотрудниками магазина, что поставило под сомнение их версию событий.

Суд подчеркнул, что Джойс, как публичная личность, активно использует свои социальные сети, поэтому ее репутация и эмоциональное состояние были серьезно затронуты произошедшим. В итоге судья постановил, что действия продавцов и охранников были клеветой в отношении женщины, присудив Кристал компенсацию в размере €20 тысяч.

Ранее в Японии арестовали менеджера магазина одежды, который вел скрытую съемку в примерочных.

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