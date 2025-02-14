Мужчина решил протопить баню и спалил дом в российском регионе

В Смоленской области 38-летний мужчина решил протопить баню и сжег дом. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел в деревне Кляриново. Мужчина начал топить баню, однако в ходе этого процесса произошло возгорание. Он увидел, что из-под крыши идет дым, и попытался потушить огонь самостоятельно. Однако приток воздуха из открытой двери лишь усугубил ситуацию.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорание на площади в 30 квадратных метров. В тушении огня приняли участие восемь пожарных и две единицы спецтехники.

В результате случившегося находившаяся на участке баня сгорела изнутри. Также сгорели кровля и веранда.

До этого в Хабаровском крае из-за удлинителя сгорела квартира, трое отравились угарным газом. Сотрудники экстренных служб ликвидировали огонь на площади в 25 квадратных метров.

Ранее в Москве загорелся строящийся жилой дом.