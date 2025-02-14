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Квартира в российском городе сгорела из-за удлинителя, трое отравились угарным газом

В Хабаровском крае трое отравились угарным газом при пожаре в квартире
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МЧС России

В Хабаровском крае из-за удлинителя сгорела квартира, трое отравились угарным газом. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел в городе Советская Гавань. Квартира, расположенная в доме на Первомайской улице, загорелась — 48-летний хозяин жилища спасся, выбравшись через окно.

В результате владелец квартиры и двое его соседей, 24-летняя женщина и 30-летний мужчина, получили отравление угарным газом. Всех троих госпитализировали в медицинское учреждение.

Сотрудники экстренных служб ликвидировали огонь на площади в 25 квадратных метров. В тушении задействовали 11 пожарных и четыре единицы спецтехники. Предположительно, причиной стало короткое замыкание.

В МЧС напомнили, что нельзя перегружать электросеть и включать в одну розетку много приборов. Также следует доверять ремонт профессионалам, установить пожарные извещатели и приобрести огнетушитель.

Ранее в Москве загорелся строящийся жилой дом.

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