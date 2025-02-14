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Папа Римский Франциск лег в больницу

Папа Римский Франциск лег в больницу для лечения бронхита
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Guglielmo Mangiapane/Reuters

Папа Римский Франциск прибыл в больницу для лечения затянувшегося бронхита. Об этом сообщила служба печати Святого престола, передает Vatican News.

Утверждается, что понтифику предстоит пройти ряд диагностических исследований и продолжить лечение бронхита.

В службе печати Святого престола отметили, что папа Римский Франциск уже несколько раз просил других зачитать его подготовленные речи на последних двух общих аудиенциях, а также на других мероприятиях.

В январе сообщалось, что папа Римский Франциск повредил правое предплечье при падении. Перелома не было, но рука была обездвижена в качестве меры предосторожности.

Кроме того, в декабре прошлого года стало известно, что понтифик получил травму подбородка, ударившись об тумбочку.

Ранее в Ватикане рассказали об отношении к Трампу.

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