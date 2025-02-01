Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ватикане рассказали об отношении к Трампу

Bild: в Ватикане многие поддерживают Трампа
close
Carlos Barria/Reuters

Многие кардиналы и епископы поддерживают президента США Дональда Трампа, заявил экс-епископ Регенсбурга и глава Конгрегации вероучения Герхард Людвиг Мюллер. Об этом сообщает Bild.

Он подчеркнул, что лично ему Трамп нравится больше, чем бывший президент США Джо Байден. Мюллер отметил, что «лучше хороший протестант, чем плохой католик».

Экс-епископ считает, что Трамп может помочь церкви, ведь он отстаивает христианские ценности, понимает важность брака и поддерживает идею государства, которое не вмешивается во все сферы жизни.

Мюллер отметил, что в Ватикане у президента США больше сторонников, чем кажется. Многие думают так же, как и он, но боятся сказать об этом вслух, добавил экс-епископ.

20 января папа Римский Франциск направил телеграмму с пожеланиями Трампу в честь его инаугурации.

Понтифик, который ранее выражал несогласие с антииммигрантской риторикой республиканца, заявил, что будет молиться о даровании Трампу «мудрости, сил и защиты» на его президентском посту.

До этого сообщалось, что Ватикану не нравится чрезмерное внимание к искусственному интеллекту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами