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Китаянка подала в суд на рабочих, съевших ее собаку

WOB: в Китае женщина подала в суд на рабочих, которые съели ее собаку
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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Китае женщина подала в суд на рабочих, съевших ее собаку, пишет World of Buzz.

Накануне Лунного Нового года женщина оставила свою собаку в приюте для домашних животных, чтобы отправиться в отпуск на Мальдивы. Однако 29 января четырехлетний питомец, испугавшись фейерверков, сбежал из питомника и пропал. В итоге пес оказался на оживленном шоссе, где был сбит автомобилем. Позже выяснилось, что сотрудники дорожной компании обнаружили тело собаки и, предположив, что это бродячее животное, забрали его. Согласно записям с камер наблюдения, двое дорожных рабочих доставили собаку в кафетерий своей компании, где шеф-повар приготовил ее, а затем подал блюдо восьмерым людям.

Владелица собаки, узнав о ее пропаже, объявила награду в размере $7000 за информацию о животном, назвав его «самой важной частью семьи». После обнаружения шокирующих подробностей она заявила, что подаст в суд на виновных.

Дорожная компания принесла официальные извинения, признав, что сотрудники нарушили правила. Представитель фирмы заявил, что рабочие, обнаружившие собаку, ошибочно приняли ее за бродячее животное, и пообещал принять строгие меры в отношении виновных. Приют, где находился питомец, также взял на себя ответственность за инцидент, пообещав сотрудничать со следствием.

Ранее пожарные спасли женщину, которая решила помочь собаке выбраться из замерзшего озера.

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