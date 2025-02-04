Пожарные спасли женщину, которая решила помочь собаке выбраться из замерзшего озера

UPI: в США спасли женщину, которая попыталась помочь собаке выбраться из замерзшего озера

В США спасли женщину, которая решила помочь собаке выбраться из замерзшего озера, пишет UPI.

В Миссури полиция и служба спасения животных пришли на помощь женщине, которая застряла в каяке после спасения собаки, провалившейся под лед на замерзшем озере.

«Храбрая женщина успешно спасла собаку, но сама застряла на льду и не могла безопасно вернуться на берег», — говорится в заявлении полиции.

Специалисты использовали специальный спасательный мешок для воды, чтобы добраться до женщины и отбуксировать ее каяк обратно на берег. К счастью, ни женщина, ни собака не пострадали.

Ранее сообщалось, что тайская принцесса забрала себе местного «Хатико», ждавшего хозяина у магазина. Изначально она планировала обеспечить псу лечение, но, выяснив, что его потенциальный усыновитель болен, приняла решение взять собаку.