Дочь Лазаревой и Шаца просят признать иноагентом за антироссийские высказывания

Движение «Сорок Сороков» обратилось в МВД и Минюст РФ с требованием признать блогершу Софью Шац иноагентом и проверить на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

26-летняя Шац, утверждает Telegram-канал со ссылкой на активистов, неоднократно выступала с заявлениями против СВО и России в частности. Согласно данным «Сорок Сороков», блогерша также говорила о переводе денег на Украину. Активисты также призвали проверить высказывания Софьи Шац на предмет дискредитации армии России.

На данный момент Софья Шац проживает в Португалии со своим возлюбленным по имени Семен. Пара уехала из России через несколько недель после начала СВО. По данным СМИ, избранник Сони окончил МГТУ им. Н.Э. Баумана. За границей он занимается предпринимательством и изготовлением ковров.

27 января 2025 года Шац впервые стала мамой. У блогерши родилась девочка, которую она назвала Сарой. В соцсетях Софью поздравили с рождением дочери не только подписчики, но и родители. Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) опубликовала посвященный событию пост в Telegram-канале, а Михаил Шац (признан в РФ СМИ-иноагентом) порадовался пополнению в семье в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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