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В Шереметьево трап столкнулся с самолетом

Прокуратура начала проверку после столкновения трапа с самолетом в Шереметьево
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Telegram-канал Московская межрегиональная транспортная прокуратура

В московском аэропорту Шереметьево самоходный трап столкнулся с самолетом. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

«По предварительным данным, вчера вечером, во время движения по маршруту спецтранспорт совершил наезд на хвостовую часть Airbus A321, который находился на стоянке без пассажиров», — говорится в сообщении.

Рейсы задерживать не стали, сейчас специалисты оценивают состояние воздушного судна. Прокуратура тоже начала проверку, чтобы оценить соблюдение законодательства в сфере безопасности.

До этого сообщалось об инциденте в Сургуте, где сотрудники вневедомственной охраны при обходе территории аэродрома заметили подозрительного мужчину, который перелез через забор и направлялся в сторону фонарей. Нарушителя оперативно задержали.

Он пояснил, что шел домой и заблудился, а забор перелез, решив сократить путь. В итоге его оштрафовали.

Ранее в Риме на два дня задержали вылет самолета из-за кошки в отсеке с приборами.

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